Stefania Caroli è la moglie di Paolo Noise, attuale naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 in coppia con l’amico e collega Marco Mazzoli. La donna è pronta ad approdare in Honduras, così come la moglie di Mazzoli, proprio in occasione di una romantica sorpresa che avverrà nella puntata dell’8 maggio. Ma cosa sappiamo sul suo conto?

Stefania Caroli, moglie di Paolo Noise: chi è

Stefania Caroli e Paolo Noise si sono conosciuti nel 2010 e nel corso degli anni si sono sposati ben quattro volte! Una delle celebrazioni è avvenuta nella città di origine della moglie, Scandiano, in provincia di Reggio Emilia.

Stefania ha 49 anni ed ha iniziato la sua carriera come sales manager per il mondo della pubblicità di Confcommercio. Successivamente ha deciso di cambiare strada dedicandosi al mondo dello spettacolo. Da 10 anni è una vip contact manager e public relator per il mondo dei vaporizzatori elettronici e per aziende di prestigio.

Nel corso dell’Isola dei Famosi, Paolo Noise ha spiegato come proprio la moglie abbia avuto un ruolo molto importante durante un periodo buio della sua vita caratterizzato dall’uso di sostanze:

Io e mia moglie siamo legati per una serie di motivi molto profondi. Stefania mi ha salvato da un periodo orribile della mia vita, dove avevo perso il senso della realtà. È stato un momento della mia vita in cui avevo perso un po’ di valori. Mi sentivo al centro di una vita sbagliata.

Ma perchè si sono sposati quattro volte? Sempre il marito Paolo lo ha spiegato in diretta all’Isola: