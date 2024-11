Chi è stato eliminato a X Factor 2024? Liti tra giudici nel quinto Live

Giovedì 21 novembre, il quinto Live di X Factor 2024 ha regalato una serata ricca di colpi di scena e momenti indimenticabili, trasmessa su Sky Uno e NOW TV. I giudici Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro non si sono risparmiati, tra giudizi taglienti, scontri accesi e qualche momento di leggerezza che ha strappato sorrisi. Ma chi è stato eliminato? Ecco cosa è successo.

X Factor 2024, eliminato: cosa è successo nel quinto Live

La serata si è aperta con un’esibizione a sorpresa di Paola Iezzi e Giorgia, che hanno interpretato un medley esplosivo: Vogue e Music di Madonna per la Iezzi e I Wanna Dance with Somebody di Whitney Houston per Giorgia. “Mi hai fatto un regalo!” ha esclamato la Iezzi, mentre Giorgia ha risposto con un sorriso: “E tu l’hai fatto a me”.

Ma il clima sereno si è spezzato con le accese discussioni tra Achille Lauro e Jake La Furia. Il tema del contendere? L’interpretazione dei Punkcake, che divide il tavolo dei giudici e provoca battute al vetriolo. Lauro lancia una provocazione: “I Punkcake fanno i Punkcake, ma anche i Patagarri fanno i Patagarri”, scatenando la reazione furiosa di Jake: “Sei sempre parac**o, prepari il pubblico ai tuoi artisti”.

Inediti e polemiche: chi ha brillato sul palco?

La serata è stata dominata dalle esibizioni degli inediti, con i Les Votives che conquistano i giudici con Monster. Ma sono Francamente, con il brano Fucina, e Lorenzo Salvetti, con Mille concerti, a raccogliere le standing ovation del pubblico. Jake La Furia celebra Francamente con ironia: “Ho fatto dei copricapezzoli con la tua faccia, sono in estasi!”.

Chi è stato eliminato nella puntata di X Factor del 21 novembre?

Dopo un ballottaggio combattuto, Lowrah è costretta a lasciare la competizione. Nonostante l’appoggio della sua coach, Paola Iezzi, la cantante non ha convinto il pubblico e i giudici, che hanno preferito salvare i Punkcake.