Chi è stato eliminato a X Factor 2024? Due uscite di scena shock nel quarto Live

Il quarto Live Show di X Factor 2024, ribattezzato “Hell Factor”, non ha deluso le aspettative, regalando una serata ricca di tensione, colpi di scena e momenti decisivi per i concorrenti rimasti in gara. La doppia eliminazione, avvenuta al termine di due manche serratissime, ha sancito l’uscita di scena dei The Foolz, dal team di Jake La Furia, e di Danielle, della squadra di Manuel Agnelli.

Prima manche: i The Foolz abbandonano X Factor

La serata si è aperta con una sfida a cavalli di battaglia tra i concorrenti. Dopo un’esibizione corale ad alta energia, il pubblico ha decretato l’eliminazione dei The Foolz, rock band veronese che aveva impressionato durante le selezioni.

“È stata un’esperienza incredibile, ringraziamo tutti, soprattutto Jake. Ci rivedremo presto!”, hanno dichiarato commossi i membri del gruppo nel loro saluto finale.

Seconda manche: Danielle perde al ballottaggio contro LOWRAH

La tensione ha raggiunto il culmine nella seconda manche, dove Danielle e LOWRAH si sono sfidati al ballottaggio. Danielle ha scelto Sfiorivano le viole di Rino Gaetano, mentre LOWRAH ha risposto con una potente interpretazione di Man Down di Rihanna. Dopo il TILT, il pubblico ha salvato LOWRAH, decretando l’uscita di Danielle.

“Grazie per questa avventura straordinaria. Ascoltate la mia musica, questo è solo l’inizio”, ha dichiarato il cantautore pesarese, visibilmente emozionato, al termine della serata.

La gara continua

Rimangono in gara otto concorrenti pronti a lottare per un posto in finale: Lorenzo Salvetti, Mimì, Francamente, Les Votives, I Patagarri, PUNKCAKE, LOWRAH e Giulia. L’appuntamento con il quinto Live è per giovedì prossimo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.