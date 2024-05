Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2024: due naufraghi fuori, percentuali e nominati

La dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata all’insegna delle grandi emozioni. Due naufraghi sono stati eliminati ad un passo dalla finale che, come ripetuto per l’intera serata dalla padrona di casa Vladimir Luxuria, andrà in scena il prossimo 5 giugno.

Isola dei Famosi: chi è stato eliminato nella dodicesima puntata

Al televoto nel precedente appuntamento dell’Isola dei Famosi erano finiti: Artur Dainese, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli e Matilde Brandi. Cosa ha deciso il pubblico da casa?

A salvarsi per primo è stato Edoardo Stoppa, seguito da Karina e Matilde. Al ballottaggio finale tra Linda e Artur, ad avere la peggio è stata proprio la ragazza, che, sorridente, ha fatto ritorno a casa lasciando definitivamente il reality.

Ecco quali sono state le percentuali: Edoardo Stoppa è stato il preferito con il 49%; Matilde con il 21%. Artur ha ottenuto il 17% dei voti, mentre Karina 7%, Linda 6% comportando così la sua eliminazione.

Oltre a Linda però, c’è stato come annunciato anche un secondo eliminato che è avvenuto attraverso un televoto flash. Si è partiti da una catena di salvataggio iniziata dal leader Stoppa che ha salvato Alina, la quale ha salvato Aras. L’attore ha salvato l’amico Edoardo Franco che ha fatto il nome di Matilde, la quale a sua volta ha salvato Samuel e quest’ultimo Karina. Artur è quindi finito subito al televoto flash.

In seguito a delle nomination, gli altri nomi che hanno affiancato Artur sono stati quelli di Karina, Khady ed Edoardo Franco.

Il primo a salvarsi è stato Edoardo, seguito da Karina, mentre tra Artur e Khady, quest’ultima ha avuto la peggio.

Ecco le percentuali: Edoardo al 54%, Artur con il 25%, Karina 11% e Khady 10%.

Le nomination

Durante la dodicesima puntata abbiamo assistito alle nuove nomination. Ecco come si sono svolte:

Samuel ha nominato Artur e Karina.

Edoardo ha nominato Samuel e Alvina.

Matilde ha nominato Alvina e Karina.

Aras ha nominato Karina e Artur.

Alvina ha nominato Karina e Samuel.

Karina ha nominato Artur e Samuel.

Artur ha nominato Samuel e Aras.

Edoardo Stoppa, leader, ha mandato al televoto Artur, quindi a finire al televoto e a rischio eliminazione sono: Artur, Karina e Samuel.