Chi è stato eliminato al Grande Fratello? Percentuali e nomination per il secondo finalista

L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda nella prima serata di ieri 7 marzo, non ha risparmiato incredibili colpi di scena. Oltre a scoprire chi è stato eliminato, si sono svolte anche le nuove nomination per decretare il secondo finalista dell’edizione. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello: il nuovo eliminato

Tra confronti, liti e sorprese, nel corso della puntata numero 42 del Grande Fratello abbiamo anche scoperto il nuovo eliminato. Il televoto in corso durante la settimana vedeva ben sette nomi: Anita Olivieri, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli.

I primi concorrenti ad averla fatta salva dall’eliminazione sono stati Massimiliano e Letizia. E’ poi stato il turno di Greta e Federico, quindi Simona, Nel ballottaggio tra Anita e Grecia, ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Simona 25%, Letizia 17%, Greta 14%, Massimiliano 14%, Anita 12%, Federico 9% e infine Grecia, la meno votata, appena 8%.

Le nomination

Nel corso della puntata di ieri si sono poi svolte le nuove nomination del Grande Fratello, che però sono state del tutto differenti rispetto alle consuete, in quanto in ballo c’è il secondo posto in finale.

Attravwerso il sistema dei piramidali, chi ha scelto quello nero ha dovuto fare il nome di chi non avrebbe voluto vedere in finale. Chi, invece, ha scelto quello rosso è rimasto in bilico e quindi si è giocato il posto in finale potendo essere eventualmente nominato. Ecco chi sono stati i nominabili: Anita, Giuseppe, Greta, Letizia, Paolo, Perla, Rosy e Sergio. Ecco come si sono svolte le loro nomination:

Letizia ha nominato Paolo.

Garibaldi ha nominato se stesso.

Rosy ha nominato Anita.

Greta ha nominato Letizia.

Paolo ha nominato Letizia.

Sergio ha nominato Rosy.

Perla ha nominato Letizia.

Anita ha nominato Rosy.

Gli altri concorrenti hanno fatto la loro nomination in confessionale:

Simona ha nominato Perla.

Alessio ha votato Anita.

Massimiliano ha nominato Rosy.

Federico ha nominato Paolo.

Beatrice ha nominato Sergio.

A finire in nomination per il secondo posto in finale sono: Anita, Letizia, Paolo e Rosy.