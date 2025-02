Chi è Sixpm, marito di Rose Villain a Sanremo 2025 e vero nome

La musica è fatta di note, emozioni e… coincidenze straordinarie. È proprio da un intreccio di casualità e passione che nasce la storia d’amore tra Rose Villain, la popstar italiana che ha conquistato il palco di Sanremo 2025, e Sixpm, pseudonimo di Andrea Ferrara, il genio musicale dietro le sue hit di successo.

Sixpm, chi è il marito di Rose Villain

Il loro incontro sembra scritto nel destino: Milano, la città natale di entrambi, non è bastata per farli incrociare. È stata New York, la metropoli che non dorme mai, a fare da sfondo al loro primo incontro. “Ci siamo conosciuti in uno studio a New York, tra l’altro a Milano abitavamo veramente a 100 metri di distanza, quindi clamoroso trovarsi così”, ha raccontato Rose durante il podcast 2046.

Ma chi è davvero Sixpm, l’uomo che ha rubato il cuore di una delle artiste più cool della scena musicale contemporanea?

Nato come Andrea Ferrara, Sixpm è un produttore musicale che ha saputo trasformare la sua passione in una carriera internazionale. Trasferitosi a New York nel 2015, ha rapidamente lasciato il segno nell’ambiente musicale, collaborando con artisti emergenti e affermati.

È stato proprio il lavoro a unirlo a Rose Villain: la loro collaborazione professionale si è trasformata in qualcosa di più profondo. “Io gliel’ho fatta sudarissimo, gliel’ho data dopo sei mesi. Intanto mi ha sposato”, ha scherzato Rose, raccontando l’inizio della loro relazione.

Sixpm non è solo un nome nei crediti di brani famosi; è la mente dietro produzioni di successo come “Click Boom!”, portata da Rose sul palco dell’Ariston, e ha contribuito a hit come “Chico” e “Piango sulla Lambo”, firmate da artisti della scena rap italiana.

Il matrimonio da sogno

Dopo anni di amore e collaborazione, la coppia ha coronato il proprio sogno nel maggio 2022, con un matrimonio indimenticabile celebrato al 22° piano del William Vale Hotel a Brooklyn. La cerimonia, con vista mozzafiato su Manhattan e la colonna sonora di “Ultralight Beam” di Kanye West, è stata tutto tranne che convenzionale.

“Ho sposato un angelo”, ha scritto Sixpm il giorno delle nozze, mentre Rose ha risposto: “Prometto che mi impegnerò a scrivere le più belle canzoni d’amore che il mondo abbia mai sentito, solo per potertele dedicare”. Un legame fatto di musica e promesse, che continua a essere la colonna sonora della loro vita.

Gestire una relazione e una carriera nel mondo della musica non è semplice, ma Sixpm e Rose Villain sembrano aver trovato la chiave del successo. “Negli anni abbiamo imparato a gestire meglio questa cosa. All’inizio il lavoro interferiva tanto con la nostra coppia, adesso invece c’è Sixpm e Andrea e ci sono Rosa e Rose, separiamo le cose”, ha spiegato Sixpm a Cosmopolitan.

Nonostante qualche imprevisto notturno — “Capita ogni tanto che lei si svegli di notte e mi dica il titolo di una canzone che le è venuto in mente da scrivere”, ha raccontato divertito — la coppia sembra più solida che mai, unendo arte e vita con naturalezza.