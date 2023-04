Simone Antolini è il giovane compagno di Alessandro Cecchi Paone ed entrambi saranno concorrenti – in coppia – dell’Isola dei Famosi 2023. Per il ragazzo, 23 anni, si tratta della prima vera esperienza televisiva dopo le precedenti ospitate nella trasmissione di Barbara d’Urso. Ma chi è e cosa fa nella vita?

Chi è Simone Antolini, all’Isola dei Famosi 2023 con Alessandro Cecchi Paone

Classe 2000, Simone Antolini è nato nelle Marche il primo ottobre di 23 anni fa. Studia Scienze giuridiche e nel tempo libero aiuta i genitori nel negozio di alimentari. Dopo aver preso parte, in passato, ad un provino come attore ha compreso che non era quella la sua strada.

Il suo nome è salito agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione con il giornalista Alessandro Cecchi Paone, 38 anni più grande. I due si sarebbero conosciuti attraverso i social circa un anno fa. Sarebbe stato proprio Simone a contattare Cecchi Paone su Instagram, poi si sarebbero successivamente incontrati a Rimini.

I loro incontri sono stati prontamente paparazzati e finiti sui giornali, prima ancora che il ragazzo potesse fare coming out con le persone care. E’ stato lo stesso a dichiararlo al Corriere della Sera:

Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso.

Nel video in apertura, tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023.