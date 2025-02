Chi è Simona Marrazzo, compagna di Brunori Sas a Sanremo 2025: la figlia Fiammetta

Dario Brunori, noto al grande pubblico come Brunori Sas, è pronto a calcare per la prima volta il prestigioso palco del Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”. Mentre cresce l’attesa per la sua esibizione, l’attenzione si concentra anche sulla sua vita privata, in particolare sulla compagna che lo affianca da oltre vent’anni: Simona Marrazzo.

Chi è Simona Marrazzo, la compagna di Brunori Sas

Simona Marrazzo è una figura chiave nella vita di Dario Brunori, sia sul piano personale che professionale. Nata il 13 luglio 1977, sotto il segno del Cancro, è una donna estremamente riservata, motivo per cui le informazioni su di lei sono limitate. Nonostante ciò, è noto che la coppia è legata da oltre vent’anni, condividendo non solo la vita sentimentale ma anche quella lavorativa.

Insieme, nel 2011, hanno fondato la casa discografica indipendente Picicca Dischi, un progetto nato dalla volontà di promuovere musica di qualità e supportare artisti emergenti. Simona non si limita al ruolo di co-fondatrice; è anche una musicista e cantante, collaborando attivamente ai progetti di Brunori Sas. Durante i concerti, è spesso presente sul palco, contribuendo con il sintetizzatore e offrendo il suo supporto artistico.

La nascita della figlia Fiammetta

Nel 2021, la coppia ha accolto con gioia la nascita della loro prima figlia, Fiammetta. L’annuncio è stato dato dallo stesso Dario Brunori attraverso i social media, dove ha condiviso la felicità per l’arrivo della piccola. In un post, ha scritto: “Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire”.

La paternità ha avuto un impatto profondo sul cantautore, influenzando anche la sua produzione artistica. Il brano “L’albero delle noci”, che presenterà a Sanremo 2025, riflette proprio sulle gioie e le paure legate all’essere genitori, descrivendo questa esperienza come rivoluzionaria e totalizzante.