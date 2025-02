Chi è Serena Brancale a Sanremo 2025 con Anema e core: canzoni virali e X Factor

Serena Brancale non è solo una cantante: è il simbolo di una rinascita musicale che ha travolto l’Italia. Dopo un debutto timido al Festival di Sanremo nel 2015, oggi ritorna da protagonista, portando sul palco dell’Ariston un sound unico, capace di fondere radici jazz, vibrazioni nu-soul e l’energia travolgente della musica popolare barese. Con “Baccalà”, diventato virale su TikTok e Spotify, Brancale si è imposta come una delle rivelazioni più eclatanti del panorama musicale italiano.

Le origini di Serena Brancale, chi è: tra Bari, jazz e passione per la musica

Nata a Bari nel 1989 in una famiglia di musicisti, Serena Brancale ha respirato arte fin da bambina. La madre, musicista, le trasmette l’amore per il canto, mentre il padre, ex calciatore, le insegna la disciplina. Il suo percorso inizia con studi di musica classica, teatro e danza, arricchiti da un’esperienza cinematografica nel film Mio Cognato di Alessandro Piva (2003).

Dopo la laurea in canto jazz al Conservatorio Piccinni di Bari, Brancale forma il Serena Branquartet, esplorando sonorità nu-soul e jazz che definiscono la sua identità artistica. Ma è il Festival di Sanremo 2015, nella sezione Nuove Proposte, a segnare il suo primo grande salto, anche se con esiti contrastanti: il brano “Galleggiare” non raggiunge il podio, ma accende i riflettori su un talento fuori dagli schemi.

Il successo virale di “Baccalà”: Serena Brancale conquista TikTok e Spotify

Se dieci anni fa Serena Brancale era una promessa, oggi è una certezza. Il brano “Baccalà”, prodotto da Dropkick e cantato in dialetto barese, è diventato un fenomeno virale: più di 16.000 video su TikTok, milioni di ascolti su Spotify e un posto fisso nella Viral 50 Italia per sette settimane consecutive.

Un successo esplosivo che ha sorpreso la stessa artista, la quale ha dichiarato: “Non avrei mai immaginato che una canzone così legata alle mie radici potesse arrivare così lontano. È la dimostrazione che l’autenticità paga sempre”.

A questo si aggiungono altri due brani in dialetto, “La Zia” e “Stu Cafè”, che consolidano il suo stile originale, capace di mescolare ironia, tradizione e modernità in un mix irresistibile.

Serena Brancale tra i big di Sanremo 2025: una rivincita attesa 10 anni

Il ritorno di Serena Brancale a Sanremo 2025 non è solo un traguardo, ma una vera e propria rivincita artistica. Dopo aver preso parte anche a X Factor nel 2009 (venendo eliminata da Simona Ventura), è stata annunciata dal direttore artistico Carlo Conti, a dieci anni dalla prima esibizione sullo stesso palco.

In un post su Instagram, Brancale ha espresso tutta la sua emozione: “A Carlo Conti che ha creduto in me nel 2015 e oggi festeggio i miei 10 anni di carriera ritornando più grande, più sapida su quel palco magico dove è iniziato tutto. È un sogno che porto nel cuore da sempre”.

Il brano scelto per Sanremo 2025, Anema e core, promette di sorprendere ancora, mantenendo quella cifra stilistica che l’ha resa unica: un sound che abbraccia il passato ma guarda dritto al futuro, con la forza di chi ha saputo trasformare ogni caduta in un trampolino di lancio.

Vita privata: riservatezza e radici forti

Nonostante la popolarità crescente, Serena Brancale resta estremamente riservata sulla sua vita privata. Pochi i dettagli condivisi, se non quelli legati al profondo legame con la sua famiglia. Nel 2020, ha commosso i fan ricordando la scomparsa della madre: “Sarò la tua voce. Le tue mani, il tuo orgoglio. E sarò forte. Più forte di prima. Forte come solo tu eri”.