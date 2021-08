Sara Vanni insieme a Giovanna Tierno e Valentina Quaranta forma il trio de Le Sibille di Reazione a catena, attuali campionesse in carica del game show del preserale della rete ammiraglia di Casa Rai.

Chi è Sara Vanni di Reazione a Catena?

Proprio la giovane campionessa è stata recentemente vittima di minacce ed insulti social anche per via del suo orientamento sessuale. Per questo motivo, ha deciso di sfogarsi tramite Twitter svelando di aver querelato alcuni profili del web:

A causa delle minacce ricevute nei miei confronti, della mia famiglia e dei miei amici ho esposto una querela verso alcuni profili e questa sera non commenterò sui social Reazione a catena che, ricordiamo, è un gioco e quello doveva restare. Grazie a tutt* per il supporto. In tutto questo sono stata insultata e minacciata anche per il mio orientamento sessuale. Se la #leggezan fosse stata approvata, avrebbe costituito un aggravante.

Ma chi è Sara Vanni? La giovane torinese ha 29 anni ed è laureata in Lettere a Siena, con indirizzo in Arti figurative e spettacolo. Successivamente si è specializzata in Media Radiotelevisivi all’Università La Sapienza di Roma, con tesi sul “nuovo intrattenimento televisivo nel panorama italiano”.

Ha anche un diploma in counseling relazionale e un master in Programmazione Neuro Linguistica. Ha lavorato come articolista pubblicista, speaker radiofonica e attualmente collabora come copywriter con un’agenzia ed è insegnante.

Si è occupata anche di teatro e come hobby fa fa stand-up comedy e montaggio. Sara Vanni ha anche tanti altri interessi e, proprio per questo motivo, ha creato un suo podcast su Spotify dove parla di astrologia, tarocchi e psicologia.

Ma non finisce qui.

La campionessa di Reazione a Catena ha anche pubblicato una canzone che s’intitola “Era possibile”, disponibile su Spotify.