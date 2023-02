Il 2023 è l’anno della consacrazione per Rose Villain. La cantante e rapper milanese ha già conquistato numerosi successi ma è con il suo primo album, Radio Gotham, che conquista pubblico e critica.

Chi è Rose Villain? Vero nome: marito e carriera

La sua vita parallela in America, il matrimonio con il produttore Sixpm, la lunga collaborazione con Machete e Salmo: ripercorriamo la vita personale e artistica di Rosa.

Ma qual è il vero nome di Rose Villain? Rosa Luini nasce a Milano il 20 luglio 1989. Il padre è un famoso imprenditore, ma fin da subito la piccola s’interessa all’arte, in particolare al canto e al cinema: “Passo metà delle mie giornate a fare musica e l’altra a guardare film, serie e a leggere”, ha raccontato a Esse Magazine.

“Fin da piccola sono sempre stata attratta dal thriller, dai registi come Fincher, Nolan, Tarantino. […] Forse è per questo che sono attratta dal dark e dal macabro. Adesso ho trovato la chiave per unire questa mia passione con la musica”, ha aggiunto.

Dopo aver preso lezioni di canto si trasferisce in California, a Los Angeles, appena maggiorenne per proseguire gli studi musicali. Qui si diploma al Musicians Institute di Hollywood e sempre qui mette su la prima band, The Villains, da cui poi prenderà il nome Rose Villain.

Poi si trasferisce a New York dove incontra Sixpm, produttore napoletano, ex membro dei 2nd Roof, che poi diventerà anche suo marito nel 2022.

L’incontro con Salmo e la morte della mamma

I primi contratti arrivano nel 2016 con Machete Empire dopo l’incontro con Slait ed Hell Raton. Poi la collaborazione con Salmo. Nel 2017 arriva la firma con Universal Germany e nel 2018 è l’unica italiana sotto contratto con l’americana Republic Records.

La tragedia della morte della madre nel 2017 rappresenta un duro colpo per Rosa. Funeral Party è il primo singolo su Republic. Nel 2019 il rapporto con la casa discografica finisce per divergenze artistiche.

Il rap in Italia e la consacrazione di Rose Villain

Nel 2020 partecipa al singolo Chico di Guè, che sostanzialmente la convince a scrivere e cantare in italiano. “Sicuramente ho dovuto trovare il mio modo e la mia voce in italiano, e non è stato facile”, racconta a Billboard.

“Chico è stato il primo esperimento. Conta che quando scrivi in inglese hai un modo di approcciare totalmente diverso anche banalmente il microfono, a livello di placement delle corde vocali. L’impostazione della parola in inglese è molto più arcigna, l’italiano invece è pieno di vocali. All’inizio il mio suono in italiano non mi piaceva del tutto, è stato tortuoso arrivare ad essere soddisfatta ma non ho mollato un secondo”, aggiunge.

Nel dicembre 2022 annuncia il suo primo album Radio Gotham.

Sanremo 2023, il duetto con Rosa Chemical

Nella serata dedicata alle cover di Sanremo 2023, Rosa Chemical si esibirà insieme a Rose Villain, reduce dall’uscita del suo primo album “Radio Gotham”, con il brano “America” di Gianna Nannini.