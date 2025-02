Chi è Riccardo Sinigallia, a Sanremo 2025 con Brunori SAS: vita privata

Nato a Roma il 3 marzo 1970 sotto il segno dei Pesci, Riccardo Sinigallia è una delle figure più influenti della scena cantautorale italiana. Fratello maggiore di Daniele Sinigallia, produttore discografico e ingegnere del suono, Riccardo cresce in un ambiente ricco di stimoli musicali. Sua madre, dirigente dell’etichetta Durium, e suo padre, musicista negli anni Sessanta, hanno influenzato profondamente il suo percorso artistico.

Riccardo Sinigallia, chi è

Sin dalla giovane età, Sinigallia si appassiona alla musica e inizia a scrivere canzoni a soli dodici anni. Negli anni Ottanta si fa notare nella scena musicale romana, suonando nei locali della capitale. Il primo passo decisivo arriva con la formazione della 10 PM Band, un progetto in cui militano anche Niccolò Fabi e Francesco Zampaglione.

Dopo lo scioglimento della band nel 1993, Riccardo avvia la collaborazione con il fratello Daniele, producendo e arrangiando i primi successi di Niccolò Fabi, tra cui il brano “Capelli”. Poco dopo, estende il suo talento a Max Gazzè, contribuendo alla realizzazione dell’album “La favola di Adamo ed Eva” e prestando la sua voce al ritornello del celebre brano “Quelli che benpensano” di Frankie hi-nrg mc.

L’apice della sua carriera arriva con i Tiromancino, per cui scrive, produce e realizza l’album “La descrizione di un attimo” (2000), che consacra la band a livello nazionale. Nel 2003 debutta come solista con l’album omonimo e nel 2005 partecipa al Festival di Sanremo al fianco di Marina Rei.

Riccardo Sinigallia e il Festival di Sanremo

Il 2014 segna il debutto di Sinigallia come concorrente in gara al Festival di Sanremo con “Prima di andare via”. Nonostante il brano riscuota un grande successo, il cantautore viene squalificato dalla competizione per aver eseguito il pezzo in un evento di beneficenza prima della kermesse, violando il regolamento. Tuttavia, questo episodio non arresta la sua carriera. Nel 2016 produce “La fine dei vent’anni” di Motta, vincitore della Targa Tenco.

Nel 2025 ritorna all’Ariston come ospite della serata dei duetti, affiancando Brunori Sas e Dimartino in un’interpretazione emozionante di “L’anno che verrà” di Lucio Dalla.

La vita privata

Estremamente riservato, Sinigallia è legato sentimentalmente a Laura Arzilli, musicista e produttrice. I due condividono non solo la vita privata, ma anche quella professionale: Laura ha suonato il basso nei Tiromancino dal 1994 al 2001 e successivamente ha collaborato con Riccardo nei suoi progetti solisti. La coppia ha due figli, Manuel e Lori, e vive a Roma, lontano dai riflettori mediatici.