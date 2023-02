Pegah Moshir Pour sale sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 insieme a Drusilla Foer. L’attivista dei diritti umani italoiraniana parlerà di diritti negati.

Chi è Pegah Moshir Pour? A Sanremo 2023 con Drusilla Foer

Il tema portato da Pegah al Teatro Ariston è fortemente attuale pre via del regime iraniano e le proteste di questi mesi. La partecipazione di Drusilla Foer è un gradito ritorno dopo la piacevolissima performance dello scorso anno sempre al fianco di Amadeus.

Con la sua cifra inconfondibile sarà pronta ad affrontare un tema sociale importante e di estrema attualità, il cui dibattito è particolarmente acceso pure in Italia.

In una lettera aperta indirizzata ai rettori delle università italiane scritta nell’ottobre del 2022, Pegah chiedeva il diritto allo studio per tutti gli studenti iraniani residenti in Italia:

Il diritto a vivere in un Paese democratico è fondamentale e purtroppo non scontato; quindi bisogna guardare con maggiore attenzione a questi ragazzi e non costringerli a tornare in Iran, aiutarli a trovare un lavoro, una collocazione!

Drusilla Foer e Pegah Moshir Pour parleranno sul palco al grido dello slogan: #DonnaVitaLibertà.

Gianluca Gori, chi è il creatore di Drusilla Foer

Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze, un giorno decise di creare il personaggio di Drusilla Foer poi diventato un vero e proprio fenomeno sul web.

A differenza della 70enne Drusilla, sappiamo che Gianluca ha 55 anni, classe 1967, fiorentino. Si è formato all’istituto Statale d’Arte di Firenze ma non si sa molto altro sulla sua vita privata.