Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone a Sanremo 2025: il figlio Orlando

La terza serata del Festival di Sanremo 2025, in programma per il 13 febbraio, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Oltre alle esibizioni dei 14 artisti in gara, che presenteranno nuovamente i loro brani, la serata vedrà la proclamazione del vincitore della sezione Nuove Proposte. La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Chi è Miriam Leone a Sanremo 2025

Dopo un anno di pausa dedicato alla maternità, Miriam Leone è pronta a tornare sotto i riflettori. L’ex Miss Italia, attrice di successo e neo-mamma, sarà una delle co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti sul prestigioso palco dell’Ariston.

Miriam Leone, nata a Catania nel 1985, ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2008, dando inizio a una carriera brillante nel mondo dello spettacolo. Attrice versatile, ha interpretato ruoli di rilievo sia in televisione che al cinema.

La vita privata: marito e figlio

Dopo il matrimonio con Paolo Carullo nel 2021 e la nascita del loro primo figlio, Orlando, nel dicembre 2023, Miriam ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia. Ora, con entusiasmo e determinazione, è pronta a riprendere la sua carriera artistica, iniziando proprio dal palco di Sanremo.

Il marito Paolo Carullo è un manager e musicista di Caltagirone. Il loro matrimonio si è celebrato a Scicli il 18 settembre del 2021. Per l’occasione Miriam ha sfoggiato un elegantissimo abito di pizzo, disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri.

Il 29 dicembre 2023 è nato il primo figlio della coppia, Orlando, al quale è stato dato sia il cognome materno che paterno.