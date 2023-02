Chi è Paola Egonu: razzismo, fidanzato, coming out ed ex fidanzata

Chi è Paola Egonu? Naturalmente tutti voi conoscerete l’incredibile pallavolista che a Sanremo 2023 vestirà gli inediti panni di co-conduttrice del Festival al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

Chi è Paola Egonu, il razzismo in Italia: sfogo prima di Sanremo 2023

“Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?”, questo è l’interrogativo di Paola Egonu intervistata da Vanity Fair.

Secondo la sportiva in Italia è ancora viva l’ombra del razzismo:

Capita che mia mamma chieda un caffè al bar e che glielo servano freddo, che in banca lascino entrare la sua amica bianca ma non lei. Per esempio quelli che mi insultano chiedendo perché sono italiana. Non sanno niente di me, di noi atlete. Non sanno quanto fatichiamo, quanto siamo stanche, quanto non ci sentiamo all’altezza, quanto a volte vorremmo solo prenderci una pausa da tutto, ma non possiamo. Non ho nemmeno il tempo per godermi una vittoria che arriva la sfida successiva: dopo lo scudetto c’è la Champions, e l’Europeo, la Super Coppa, le Olimpiadi. Allora poi succede che qualcuno mi dice la frase sbagliata e io mi domando: perché mai dovrei rappresentare voi?

Il coming out

Anni fa Paola Egonu ha avuto una storia d’amore con la pallavolista Katarzyna Skorupa:

Come la presero i miei? Malissimo. Erano preoccupati di quello che avrebbero pensato gli zii o i vicini di casa. Poi hanno capito che la mia non era una scelta. Chi opterebbe per uno stile di vita che ti mette contro tutti? Certe cose capitano e basta. Io me ne fregavo, baciavo la mia fidanzata anche in pubblico. Le reazioni, però, non sono sempre state gradevoli. Il problema è che la gente non pensa agli affari propri. Io dico, cosa vieni a giudicare me, o una coppia omosessuale che cresce i figli con amore, quando è pieno di famiglie tradizionali disfunzionali?

L’attuale fidanzato di Paola Egonu

Oggi Paola Egonu è fidanzata con il pallavolista polacco Michal Filip che gioca nel suo stesso ruolo: opposto. Alto 1.97 cm per 100 kg, lo sportivo gioca in Turchia con i Develi Belediyespor, squadra di Kayseri.

La Egonu, intervistata dal Corriere della Sera, aveva parlato della sua sessualità:

Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei.

Poi aveva aggiunto:

Penso che l’amore sia in tutto. Nasciamo con l’amore, perché nasciamo con nostra madre che ci riempie di baci e ci coccola e vorrebbe che fossimo protetti per tutta la vita. Solo che non sempre è così.