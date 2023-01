Chi è il padre di Davide Donadei? Il salentino ha già fatto conoscere la sua dolorosa storia durante il suo percorso come tronista a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo il suo impegno al fianco di Queen Mary, Davide Donadei ha puntato il Grande Fratello Vip ed è riuscito a conquistare il suo sogno nel cassetto.

Il salentino, nonostante il suo carattere solare e positivo “nasconde” un fortissimo dolore dentro al cuore legato al passato del padre.

Il pubblico ha potuto conoscere la storia di Davide già ai tempi di Uomini e Donne, quando ha svelato di avere un papà ingombrante per via dei problemi giudiziari.

Ristoratore di Gallipoli, Davide Donadei nel filmato di presentazione di Uomini e Donne ha parlato del padre:

Da noi ci sono molti pregiudizi e per mio padre che ha avuto dei problemi con la giustizia, non ho mai conosciuto il papà delle ragazze che frequentavo. Spesso le chiudevano in casa per non farmi uscire con loro…

È stata dura ma sono comunque un bravo ragazzo che ha sempre lavorato. È ovvio che poi la gente parla… Il mio cognome giù da noi è un campanello d’allarme, ma se mi conoscessero bene non avrebbero dubbi su di me.

Quando andavamo in trasferta con la squadra io ero solo, gli altri avevano il papà, io no, mia madre doveva stare a casa con mio fratello. Mamma ha fatto da papà e da mamma. Vorrei avere dei figli, 2, ma non so come sarei come padre non avendolo avuto.

Mio padre ha avuto un po’ di problemi con le Forze dell’Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po’. Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima.