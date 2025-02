Chi è Olly, a Sanremo 2025: vero nome e perché si chiama così

Il giovane talento Federico Olivieri, meglio conosciuto come Olly, si prepara a conquistare il palco dell’Ariston con il suo inedito brano per il Festival di Sanremo 2025.

Nel panorama musicale italiano, pochi artisti hanno saputo mantenere un’aura di mistero come Olly. Recentemente, è emerso che il vero nome dell’artista è Federico Olivieri, con “Olly” che funge da diminutivo del suo cognome. Scopriamo tutto sul cantante di Sanremo 2025.

Olly, vero nome del cantante di Sanremo 2025

Sui social media, Olly si presenta con lo pseudonimo “Olly_nclusive“, un gioco di parole che richiama l’espressione “all inclusive”. Questo termine, comunemente associato a pacchetti vacanza che offrono tutti i servizi compresi nel prezzo, assume un significato più profondo nel contesto artistico. Indica l’inclusività dei suoi brani, capaci di parlare a tutti senza distinzioni.

L’adozione dello pseudonimo “Olly_nclusive” non è solo un gioco di parole, ma riflette una filosofia artistica. In un’epoca in cui l’inclusività è al centro del dibattito sociale, Olly si distingue per la sua capacità di creare musica che abbraccia una vasta gamma di esperienze umane, senza barriere o pregiudizi.

“Ico”: il soprannome nascosto nei testi di Olly

Nei suoi brani, Olly si autocita spesso con il nome “Ico”, un diminutivo di “Federico”. Questo dettaglio, passato inosservato a molti, aggiunge un ulteriore livello di personalità e intimità alle sue canzoni, offrendo ai fan uno sguardo più profondo sulla sua identità.

Classe 2001, Olly ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani 2022 con il brano “L’anima balla”, che gli ha permesso di accedere al palco del Festival e gareggiare con l’inedito “Polvere”.

La sua carriera è iniziata nel 2019, ma è stato nel 2021 che ha avviato la sua scalata verso la notorietà con singoli come Scuba Diving, Un’altra volta e Fammi morire. Poco dopo, ha rilasciato l’album Gira, il mondo gira, una versione rinnovata del suo EP precedente, che includeva i brani presentati a Sanremo, tra cui il duetto con Lorella Cuccarini in La notte vola.

Nel corso del 2023 e 2024, Olly ha continuato a pubblicare nuovi singoli di successo, tra cui A squarciagola, Devastante e Ho voglia di te, quest’ultimo in collaborazione con Emma. Il brano Per due come noi, in featuring con Angelina Mango, è stato particolarmente acclamato, raggiungendo rapidamente la vetta delle classifiche e ottenendo la certificazione di disco di platino. Tutti questi successi sono stati raccolti nell’album Tutta vita, uscito il 25 ottobre scorso.

A partire da ottobre 2025, Olly porterà la sua musica live nei principali palazzetti italiani, segnando un’importante tappa nella sua carriera da artista.