Olga Fernando è una straordinaria interprete che vediamo molto spesso al fianco di Maria De Filippi nel corso di C’è posta per te per tradurre (in simultanea) le parole dei grandi divi di Hollywood che vengono ospitati nei programmi italiani.

Chi è Olga Fernando? L’interprete svela come funziona il suo lavoro

Lontanissima dai social, intervistata da Vanity Fair nel 2020 ha svelato di non frequentarli (e, per certi versi, fa veramente bene!): “Non ho una vita sui social. Sento quello che mi raccontano i miei figli e i loro amici. Ci sono dei colleghi che ogni tanto mi mandano qualche meme che gira in Rete, ma non ci penso tanto”.

Nata a Roma da mamma toscana e papà dello Sri Lanka, cresce nella Capitale dove frequenta fin da subito le scuole inglesi e si trasferisce a Londra per il lavoro del padre, ad appena 4 anni (ci rimane fino ad otto).

Tornando a Roma, inizia un percorso che la condurrà fino ad essere un membro fiero dell’AIIC (l’Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia) e fare la conoscenza di personalità che hanno scritto la storia, dal Dalai Lama agli ultimi quattro Presidenti degli Stati Uniti.

Sempre durante la sua intervista a Vanity Fair, Olga Fernando ha svelato come funziona il suo lavoro:

Il lavoro dell’interprete prende tante forme: lavoro per le Istituzioni italiane e straniere, per le aziende private e per il mondo dello spettacolo. I viaggi, in genere, sono quelli istituzionali, per conto della Commissione Europea, per le missioni e i viaggi di Stato, per le visite ufficiali del Presidente della Repubblica, del Consiglio e degli Esteri. Ho sempre amato molto viaggiare, fa parte del mio mestiere.

Vita privata, figli, marito e curiosità

Olga Fernando ha 65 anni (è nata nel 1958) è sposata ed ha due figli (un maschio che studia chimica ed una femmina).

E’ una grande appassionata di Harry Potter, colleziona oggetti della Disney, le piace il teatro (da giovane voleva fare l’attrice) ed è sposata da oltre 40 anni.