Chi è davvero Olesya Rostova? Una cosa è certa: non è Denise Pipitone. La trasmissione Chi l’ha visto ha mostrato nella puntata di oggi come è avvenuta la registrazione della puntata da parte della tv russa durante la quale è intervenuto l’avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio.

Chi è Olesya Rostova? L’approfondimento di Chi l’ha visto

Nel corso della ricostruzione in cui il conduttore della tv russa cercava di estorcere al legale di Piera Maggio il gruppo sanguigno di Denise Pipitone avviando un inaudito tira e molla, Olesya Rostova l’abbiamo vista in lacrime, quasi stordita da ciò che stava accadendo in studio, tra madri e altre donne “pretendenti” in attesa del rispettivo responso chiuso in una busta.

Ma Olesya è stata davvero rapita? “Questa ragazza è stata blindata”, ha commentato Federica Sciarelli, spiegando le difficoltà di mettersi in contatto con lei, forse per via di un contratto. Ma cosa è stato scoperto da Chi l’ha visto?

La giovane russa ha tanti profili social, molti creati nelle ultime settimane ma uno ha raggiunto migliaia di follower in questi giorni e sarebbe quello reale della ragazza 21enne. Olesya si divide tra Tik Tok e Instagram. C’è perfino chi dice che la giovane sia un’attrice di un reality su Youtube, indiscrezione che ha portato a travolgere la ragazza di insulti sui social al quali la stessa Olesya ha replicato svelando che presto avrebbe dato la sua versione sul suo passato.

Al momento però resta il dubbio sul reale passato della ragazza che ha tenuto per giorni interi con il fiato sospeso.