Chi è il nuovo fidanzato di Veronica Ruggeri? “Del tenero con un cantante”, chi è

Una delle inviate storiche de Le Iene è Veronica Ruggeri, nota non solo per i suoi servizi sempre molto coraggiosi, ma anche per via delle sue relazioni avute proprio nel programma di Davide Parenti.

Veronica Ruggeri ha un nuovo fidanzato?

Dopo l’importante storia con Stefano Corti, anche lui de Le Iene, Veronica Ruggeri si era innamorata di un altro inviato, Nicolò De Divitiis. La loro storia, tuttavia, è finita la scorsa estate.

I due volti noti de Le Iene, che nel frattempo erano diventati celebri anche per via di una serie di video divertenti su TikTok, come un fulmine a ciel sereno lo scorso giugno hanno annunciato la rottura. Era stata proprio Veronica a scrivere:

Ciao ragazzi. È vero, io e Nicolò ci siamo lasciati ormai da qualche settimana. È stata una bellissima storia, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi e penso sia giusto rendervi partecipi anche di questo momento. Vi bacio.

Adesso però, pare che il cuore della Ruggeri sia tornato a battere per un altro personaggio noto, nel dettaglio, un cantante. Di chi si tratta?

Secondo una segnalazione giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano, Veronica sarebbe stata avvistata in Puglia al concerto di Viito. La Marzano ha quindi commentato:

Si, vi avevo già detto che c’era del tenero.

A quanto pare, dunque, già in passato si era vociferato un avvicinamento tra la iena e il cantante Viito.