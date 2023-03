Chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo? La nota attrice e comica in queste settimane è finita al centro del gossip per via di un certo mistero che aleggia attorno alla sua vita privata. Era infatti lo scorso febbraio, quando Diana postava sui social la foto insieme ad un misterioso ragazzo riccio.

Chi è il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo: il misterioso ragazzo

All’epoca era stato avanzato il nome dell’attore e collega Pierpaolo Spollon, proprio per via di una certa somiglianza con la capigliatura. Lo stesso Spollon aveva però ironicamente smentito:

“Pare che il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo abbia un sacco di cose in comune con Spollon, lo stesso parrucchiere… e il fatto che comunque baci peggio di Saurino”. Ti capisco amico mio.

Diana Del Bufalo si era limitata a ricondividere la Story del collega. Adesso però, ha deciso di presentare ufficialmente il nuovo fidanzato in un video in occasione della loro presenza all’evento che celebra il tour in corso del Cirque du Soleil.

Ma torniamo alla domanda iniziale: chi è il fidanzato di Diana Del Bufalo? Al momento non siamo in grado di rispondere a questa domanda: l’attrice non ha ancora parlato di lui, non conosciamo il suo nome né cosa faccia di lavoro.

Dopo però queste presentazioni, ci si aspetta sicuramente una maggiore apertura da parte dell’attrice.