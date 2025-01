Chi è Nausica Marasca, la nuova Velina bionda di Striscia la Notizia

Una scelta storica per il tg satirico di Canale 5: per la prima volta è il pubblico a decidere! Scopri chi è la nuova velina bionda

Svolta epocale per Striscia La Notizia: dopo tre settimane di selezioni, per la prima volta nella storia del programma è stato il pubblico a scegliere la nuova velina bionda tramite televoto. A trionfare con il 54% delle preferenze è stata Nausica Marasca, 21enne di Campobasso, che ha superato in finale Simona Frascaria.

Il pubblico ha deciso: Nausica Marasca è la nuova velina bionda

La giovane ballerina si esibirà sul bancone del tg satirico accanto alla velina mora Beatrice Coari, prendendo il posto del velino uscente Gianluca Briganti.

Subito dopo l’annuncio, la nuova velina bionda Nausica Marasca non ha trattenuto l’emozione, scoppiando in lacrime e dedicando la vittoria alla sua famiglia:

Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia, anche a quella parte che non c’è più e che mi guarda da lassù. E a tutti voi, grazie.

Un momento toccante che ha conquistato il pubblico e i conduttori della serata, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, i quali hanno voluto elogiare anche la finalista Simona Frascaria.

Greggio ha annunciato in diretta:

Facciamo anche un grosso in bocca al lupo alla seconda classificata Simona.

A rincuorare la concorrente sconfitta è stato poi Enzo Iacchetti:

Simona, l’ho detto a tutte le ragazze che hanno perso: sei giovane, sei brava e sei bella, avrai comunque un futuro davanti.

Il passaggio di testimone a Striscia La Notizia

Con l’arrivo di Nausica Marasca, Striscia La Notizia saluta il velino Gianluca Briganti, che cede il posto alla nuova velina bionda con un caloroso abbraccio in diretta.

L’attesa ora è tutta per la prima esibizione ufficiale della giovane ballerina, che dovrà dimostrare di essere all’altezza del ruolo iconico che ha lanciato tante star dello spettacolo.