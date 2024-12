Chi è Mollenbeck, il nuovo allievo di Amici 24 che ha vinto la sfida contro Diego

Il giovane artista Mollenbeck, nome d’arte di Samuele, continua a far parlare di sé nella nuova edizione di Amici 24. Dopo aver partecipato a una sfida contro Luk3 nella puntata del 1° dicembre 2024, in cui ha presentato l’inedito Parigi in motorino, Mollenbeck ha ottenuto una seconda possibilità nella scuola e non l’ha sprecata.

Amici 24, chi è Mollenbeck, il nuovo allievo al posto di Diego

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTv, durante la registrazione della puntata che andrà in onda domenica 8 dicembre, Mollenbeck ha trionfato nella sfida contro Diego, guadagnandosi ufficialmente un banco nella scuola.

La sfida è stata giudicata da Carlo Di Francesco, che ha esaminato le esibizioni di entrambi i concorrenti. Diego si è esibito con il brano La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani e con un suo inedito, mentre Mollenbeck ha proposto una cover e il suo inedito Quanto forte ti pensavo.

Il giudizio di Di Francesco è stato chiaro: pur riconoscendo il talento di Diego, ha sottolineato un’eccessiva sicurezza che, a suo avviso, ha limitato la performance. Di contro, Mollenbeck ha dimostrato maggiore consapevolezza e autenticità, convincendo il giudice della sua meritata vittoria.

Il futuro di Mollenbeck ad Amici 24

L’ingresso ufficiale nella scuola rappresenta un importante passo avanti per Mollenbeck, che si prepara a sfruttare al massimo questa occasione per crescere artisticamente e conquistare il pubblico. Dopo la sconfitta iniziale contro Luk3, il giovane artista ha dimostrato di avere la grinta e il talento necessari per proseguire il suo percorso nel talent show.

Maria De Filippi, che aveva già sottolineato il potenziale del cantante nella puntata del 1° dicembre, si è detta entusiasta di vedere il suo viaggio continuare ad Amici 24.