Le curiosità su Michela Quattrociocche: da Aquilani al nuovo amore: carriera e vita privata

È bastato un sorriso e uno sguardo ribelle per farla entrare nel cuore del pubblico. Michela Quattrociocche, classe 1988, è stata per molti la ragazza dei sogni, quella che ha dato un volto e un’anima a Niki, l’iconica protagonista di Scusa ma ti chiamo amore. Oggi, a distanza di anni da quel debutto folgorante, Michela è tornata sotto i riflettori. Più matura, consapevole e con un bagaglio di vita che l’ha trasformata in una donna forte e autentica.

Michela Quattrociocche, chi è: carriera e biografia

Ospite di La volta buona con Caterina Balivo, Michela si è raccontata senza filtri, parlando del ritorno sul set con L’ultima sfida, accanto a Gilles Rocca, ma anche della sua sfera più intima: l’amore, la maternità, le fragilità e la gelosia.

Nata a Roma il 3 dicembre 1988, Michela cresce in una famiglia legata al mondo della comunicazione – il padre Cesare è referente per i servizi di pianificazione del Televideo Rai – e sin da piccola coltiva il sogno della recitazione. Dopo qualche esperienza come modella, arriva l’occasione che le cambia la vita: nel 2008 Federico Moccia la sceglie per interpretare la spensierata e vivace Niki, al fianco di Raoul Bova. Scusa ma ti chiamo amore diventa un successo clamoroso e il volto di Michela inizia a riempire copertine, tv e social.

Da lì, una carriera nel mondo del cinema che la vede protagonista in pellicole come Scusa ma ti voglio sposare, Natale a Beverly Hills, Una canzone per te, Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile e, più di recente, Burraco fatale. Non solo cinema: l’attrice ha partecipato anche a videoclip musicali, tra cui quelli di Alex Britti e dei Lost.

La scelta di fermarsi per la famiglia

Ma proprio nel pieno della popolarità, Michela sceglie di mettere in pausa la carriera per dedicarsi alla famiglia. Nel 2012 sposa il calciatore Alberto Aquilani, dal quale ha due figlie: Aurora, nata nel 2011, e Diamante, arrivata nel 2014. Per quasi un decennio, la sua priorità diventa crescere le sue bambine, lontano dal clamore del set.

Una scelta di cuore, fatta con la dolcezza e la determinazione di chi sa dare valore alle cose più vere. La separazione da Aquilani arriva nel 2021, segnando la fine di un capitolo importante e l’inizio di una nuova fase.

L’amore dopo la fine: Giovanni e la gelosia (con un pizzico di ironia)

Oggi Michela ha ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Nardi, imprenditore nel settore alberghiero. Una relazione che l’ha aiutata a riscoprire sé stessa, anche se, come ha confessato con disarmante sincerità, non manca un pizzico di gelosia.

“Controllo il telefono, blocco le donne che mi danno fastidio”, ha dichiarato senza peli sulla lingua, rivelando il lato passionale di una donna che non ha paura di mostrare le sue debolezze. Un’ammissione che ha fatto sorridere il pubblico, ma che racconta anche la genuinità con cui Michela vive i sentimenti.

Il ritorno sul set e la voglia di ricominciare

Con le figlie ormai cresciute, Michela è pronta a rimettersi in gioco. L’ultima sfida segna il suo ritorno sul grande schermo, con una nuova consapevolezza e tanta voglia di esprimersi attraverso il mestiere che ama da sempre. Una sfida che affronta con il sorriso e con quella luce negli occhi che non ha mai perso.

Dietro il volto da star, Michela Quattrociocche è oggi una donna che ha saputo riscrivere la sua storia, mettendo sempre al centro l’amore: per i suoi figli, per il suo compagno e per la recitazione. Una storia di cadute e rinascite, di pause e ripartenze. Una storia tutta da vivere, ancora una volta, sotto i riflettori.