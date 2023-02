Chi è Mezkal di Amici 22, tutto sul nuovo cantante voluto da Rudy Zerbi

Mezkal è il nuovo cantante di Amici 22 entrato in sostituzione di Jore che ha lasciato la scuola del talento per motivo personali. Il giovane artista si è presentato con il suo inedito dal titolo “Quattro”.

Rudy Zerbi lo ha presentato la scorsa settimana mettendo in discussione uno degli allievi tra Piccolo G, Aaron e Jore.

Proprio come abbiamo visto durante gli ultimi daytime, Jore ha lasciato la scuola per motivi personali e Mezkal è ufficialmente entrato al suo posto.

Mezkal ha all’attivo un paio di singoli (l’ultimo in ordine di tempo si intitola Lucido) ed è amico di Caffellatte, un’altra cantante che dallo scorso dicembre è la fidanzata di Tancredi, ex cantante di Amici.

Durante l’ultimo daytime proprio Mezkal si è confidato raccontando di essere timido e introverso:

Non sono molto estroverso, ma sono simpatico, mi piacciono le persone e parlare con gli altri, anche se non amo parlare di me. Il mio rapporto con la musica è nato a 12 anni, quando ho sentito Calling London dei The Clash. Sento di avere anche io un posto nel mondo della musica. Per tanto tempo mi sono sentito solo, sbagliato e diverso, mi sono escluso per primo, pe evitate che fossero gli altri a farlo. Da questa esperienza mi aspetto una crescita personale, ma tendo a non farmi aspettative, mi sto vivendo questa esperienza lavorando ma con tranquillità.