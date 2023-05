Uno dei protagonisti di Amici 22 è il cantante Wax, al secolo Matteo Lucido. Personalità e talento sono senza dubbio i punti di forza del giovane cantante che è riuscito a conquistare il pubblico del talent di Maria De Filippi e la stessa padrona di casa. Ma cosa si sa della sua vita privata? Spunta un retroscena su Maria, la sua mamma che fa un lavoro molto artistico e interessante.

Chi è Maura? La mamma di Wax di Amici 22 è una famosa pittrice

Chi è la mamma di Wax? Questa è una delle curiosità sul cantante di Amici 22 che gareggia per conquistare la vittoria del talent show di Canale 5, giunto alla sua finale in onda, rigorosamente in diretta, domenica 14 maggio 2023 su Canale 5.

A quanto pare Wax non è il solo artista di casa. Oltre al fratello, che a quanto pare sembra avere molto in comune con il cantante di Amici 22, anche la madre è legata al mondo dell’arte.

In questi mesi il cantante ha parlato in modo particolare della madre, la quale sarebbe una pittrice molto affermata e quotata.

Nonostante questo però Wax si è sempre espresso con grande riservatezza ed infatti non è mai emerso il nome della madre fino a quando i suoi genitori hanno voluto fargli una sorpresa in vista della finale, mostrandosi di presenza al figlio.

Wax di mamma Maura aveva già parlato durante un daytime di Amici 22: