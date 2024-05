Maura Albites è stata la moglie di Paolo Villaggio, un amore durato quasi 60 anni, pieno di gioie e dolori. Questa unione meravigliosa tra l’attore genovese e la donna che aveva sposato si è interrotta nel 2017, quando Paolo Villaggio ci ha lasciati per sempre all’età di 85 anni.

Originaria di Genova, la città che ha caratterizzato moltissimo l’espressione artistica di Paolo Villaggio, Maura è nota per essere la moglie che gli è stata accanto fino alla fine. Nonostante il suo ruolo, ha sempre amato la riservatezza ed è rimasta lontana dalla grande popolarità che invece aveva raggiunto il marito.

Paolo Villaggio e Maura Albites si conobbero a Genova, da giovanissimi. Fu l’attore a confermarlo in diverse interviste, svelando alcuni retroscena del loro amore. Il loro primo incontro avvenne nel 1954 e fu un colpo di fulmine. Si incontrarono al Lido di Genova e tre anni dopo si sposarono.

Il loro matrimonio, comunque, non era stato benedetto dal favore delle famiglie, dal momento che i loro genitori avevano cercato di dividerli opponendosi fermamente alle nozze. Le nozze sono state celebrate nel 1958, durate fino alla scomparsa di Paolo Villaggio ma pare che entrambi si fossero traditi a vicenda. L’amore è stato però più forte di tutto, riuscendo a resistere alle avversità.

Fu proprio Paolo Villaggio a parlare dei tradimenti con la moglie Maura in una intervista a Libero Quotidiano che destò molto scalpore:

Non esistono uomini fedeli, ma neanche donne. Dopo il matrimonio sono stato fedele una quindicina d’anni, sempre però corteggiando le mogli degli amici, e cercando anche di farlo capire, per vanità, perché ero uno con la patente di sfigato. Se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che ne ho avuto la possibilità. Mia moglie non era una santa. Anche lei ha fatto quello che cazzo ha voluto. Io lo sapevo. Di notte, tormentato dalle corna di mia moglie, rimuginavo: “Che faccio? La lascio, non lascio, la lascio…”. Quando arrivavo al bivio, mio fratello gemello, che fingeva di dormire a un metro da me, mi diceva: “Continua, non mollare”, anche se non gli avevo confidato nulla.