Chi è Matteo, il figlio di Carlo Conti: sarà a Sanremo 2025?

Nato nel 2014, Matteo Conti è il figlio di Carlo e di sua moglie Francesca Vaccaro, ex costumista Rai. Il bambino, che ha 10 anni, è spesso protagonista delle foto di famiglia condivise sui social dalla madre.

Chi è Matteo, il figlio di Carlo Conti

La coppia, sposata dal 2012, ha vissuto alti e bassi, con momenti di crisi e riconciliazioni che hanno reso la loro storia d’amore ancora più solida. Ora, con il ritorno di Conti sul palco dell’Ariston, ci si chiede se Matteo e sua madre saranno presenti in prima fila per sostenerlo, come accadeva per la famiglia di Amadeus, con Giovanna Civitillo e il figlio José.

La risposta è giunta proprio nelle ore precedenti al ritorno del padre all’Ariston. Carlo Conti ha preso parte a diverse interviste e alla tradizionale conferenza stampa di presentazione del Festival.

Tra i vari argomenti affrontati, il conduttore ha parlato anche di suo figlio Matteo, spiegando che, a differenza di José, il figlio di Amadeus spesso presente in prima fila accanto alla madre, non sarà all’Ariston. “Mi ha detto che resterà in albergo in pigiama e che al teatro non ci viene”, ha rivelato Conti con un sorriso.