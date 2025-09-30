Chi è Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025: “l’ultimo dei romantici”

La nuova edizione del Grande Fratello 2025 è appena iniziata su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Scopriamo chi è Matteo Azzali, ex pugile parmigiano di 47 anni, nonché il primo concorrente ufficiale annunciato dalla conduttrice alla vigilia della prima puntata del reality show.

Simona Ventura presenta Matteo Azzali

Nel primo promo della stagione, la conduttrice ha introdotto al pubblico il profilo di Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025, con parole che hanno subito incuriosito i fan del reality:

“Matteo è un gigante buono. Il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo allena anche la mente, pensate conosce a memoria La Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, non sarà facile metterlo a tappeto”.

Con questa descrizione, la Ventura ha voluto sottolineare la doppia anima di Azzali: uomo di sport e di cultura, capace di combinare forza fisica e impegno intellettuale.

Chi è Matteo Azzali del Grande Fratello 2025

Matteo Azzali ha 47 anni, vive a Parma ed è alto 1 metro e 93. Ex pugile professionista, ha iniziato a praticare la boxe a soli 17 anni. Dopo anni di allenamenti e successi, un grave infortunio nel 2003 lo ha costretto ad abbandonare la carriera agonistica.

Nonostante questo, non ha mai smesso di dedicarsi alla sua grande passione. Oggi è un istruttore di pugilato e lavora con i giovani, trasmettendo i valori dello sport e aiutando chi rischia di perdersi.

“Grazie a questo sport ho iniziato a capire come doveva andare la vita”, racconta nel suo video di presentazione.

Dal ring all’insegnamento: la scelta dopo l’infortunio

La svolta per Azzali è arrivata con l’intervento alla mano a seguito dell’infortunio. Da quel momento ha deciso di trasformare la sua esperienza in una missione educativa.

Allena ragazzi in difficoltà e li accompagna in un percorso di crescita sportiva e personale, togliendoli dalla strada e offrendo loro una possibilità concreta di riscatto.

Dopo la morte del padre, Matteo è rimasto molto legato alla madre, figura centrale nella sua vita.

I sogni e la vita privata di Matteo Azzali

Nel promo di presentazione, Azzali si definisce un uomo positivo e con un grande sogno: lasciare un segno nella vita degli altri.

“Credo di essere abbastanza positivo nella vita”, afferma.

“Lo faccio con i miei ragazzi, spero che loro domani possano essere fieri del loro maestro”.

Oltre alla boxe e al lavoro con i giovani, Matteo non nasconde un lato più sentimentale, definendosi “l’ultimo dei romantici”:

“Uno dei pochi rimasti, cerco una persona che mi voglia bene, non le avventure”.

Grande Fratello 2025, cosa aspettarsi

Con Matteo Azzali, il Grande Fratello 2025 inaugura un’edizione che promette di riportare al centro le storie delle persone comuni, come confermato anche da Simona Ventura:

“Grande Fratello sta per arrivare e nella Casa tornano le storie delle persone comuni come voi”.

La presenza di un ex pugile e maestro di vita come Matteo sembra già delineare uno dei protagonisti più interessanti della nuova stagione.