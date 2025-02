Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella a Sanremo 2025

Mario Merello, imprenditore milanese classe 1946, è noto al grande pubblico principalmente per essere il marito della cantante Marcella Bella. La loro storia d’amore inizia nel 1979 a Madonna di Campiglio, quando Merello, già sposato, decide di separarsi dalla prima moglie per intraprendere una relazione con l’artista siciliana. Dopo dieci anni di convivenza, nel 1989, i due convolano a nozze. Dal loro amore nascono tre figli: Giacomo nel 1980, Carolina nel 1991 e Tommaso nel 1992.

Chi è Mario Merello, marito di Marcella Bella

Nonostante la notorietà della moglie, Mario Merello ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita professionale. Marcella Bella lo descrive come “totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo. Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo. Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me che ero e sono il suo grande amore”.

Il legame tra Marcella Bella e Mario Merello rimane forte. La cantante ha più volte sottolineato la solidità del loro rapporto, dichiarando: “Il nostro è un rapporto ancora vivo. Ci cerchiamo in continuazione. Per esempio, io, che sono vulcanica, faccio ancora la gelosa, ci sono i battibecchi. Tra noi c’è sempre quel gioco amoroso, che di solito c’è i primi anni”.

Nel 2019, in occasione del loro 40º anniversario, Marcella ha condiviso una dedica scritta dal marito, evidenziando la profondità del loro legame e la capacità di superare insieme le difficoltà.