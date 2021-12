Mario Agliata è il fidanzato di Federica Calemme? La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è entrata nella Casa affermando di essere single. In queste ore però, un messaggio del deejay a lei indirizzato, ha incominciato a far vociferare la rete.

Fino all’estate del 2020, Federica e Mario stavano ancora insieme ed erano fidanzati da oltre quattro anni. Insieme a lui ha condiviso gioie e paure. Quando ci fu l’attentato a Barcellona sulla Rambla, la coppia era lì, ad un passo dall’ essere travolta dal fiume di folla che correva verso la salvezza:

In mattinata siamo andati al mare ed eravamo molto sereni – raccontò Federica all’ AdnKronos – . Il tempo di fare un passo ed è scoppiato l’ inferno. Abbiamo visto tutte queste persone, saranno state tremila, correre verso di noi. Così ci siamo rifugiati in un negozi lì vicino. Tutti correvano e urlavano, io avevo il cuore a mille e non smettevo di dire: “Sta succedendo qualcosa, me ne voglio andare”.

Mario Agliata, tramite il suo profilo di Instagram. ha scritto un particolare augurio a Federica Calemme, parlando della nuova esperienza con il Grande Fratello Vip e scrivendo in modo un po’ malinconico, proprio come un ex fidanzato:

Volevo augurarti buona fortuna. So che questo è il tuo sogno e goditelo cercando di essere come sei. Sono stato felice per te alla notizia perché nella gioia e nel fallimento ci siamo sempre stretti. Ora che siamo entrambi concentrati sui nostri obiettivi, ti auguro che questo sia un trampolino di lancio per prenderti la scena perché io lo avevo capito 7 anni fa che eri destinata ad altre cose ed il fatto che io ci sia o meno non cambia nulla.

Io sono radicato in una parte del tuo cuore come tu in una cavità del mio, il resto non conta e le parole se le porta via il vento. Credere nei nostri sogni è quello che ci ha accomunato per 6 anni ma sapevamo entrambi che io per te e tu per me eravamo un impedimento, vincilo perché le tue vittorie fanno parte di me e le mie di te, penso che questo sia vero amore ed amare non sia condividerne la quotidianità ma la felicità dell’altro.