Il calzolaio del Grande Fratello, Lorenzo Remotti, ha una bellissima moglie, Mariella, che qualche anno fa lo ha reso padre del piccolo Dante. Ma chi è la donna della sua vita? Il loro è un rapporto speciale e lo stesso Lorenzo ne ha parlato nel corso della clip di presentazione.

Mariella e Dante, moglie e figlio di Lorenzo Remotti: chi sono

Lorenzo e Mariella condividono un amore che resiste al passare del tempo, un legame che dura da ben 16 anni e che, sorprendentemente, non ha mai perso la sua intensità. La loro relazione è una sorta di rara gemma, un esemplare di amore eterno nella frenetica società moderna.

Lorenzo, un calzolaio di mestiere, ha sempre descritto Mariella come una figura britannica: astuta e raffinata, una donna capace di difendersi con astuzia anche quando potrebbe sembrare il contrario. È questa sua capacità di nascondere una parte di sé che ha sempre suscitato l’interesse di Lorenzo. Nonostante abbiano condiviso così tanti anni insieme, ammette apertamente di non averla mai conosciuta completamente. Ma invece di generare ostilità o frustrazione, questa mancanza di completa comprensione alimenta la fiamma della sua curiosità.

“La conosco giorno dopo giorno” ha confessato Lorenzo. Quando cenano insieme, lui adotta un gesto semplice ma significativo: mette da parte il telefono e si dedica completamente alla conversazione con sua moglie. Questo gesto simbolico rappresenta il profondo legame di complicità che condividono. In un’epoca in cui le distrazioni digitali e gli schermi sembrano separare molte coppie, Lorenzo e Mariella hanno trovato un modo per rimanere profondamente connessi.

La capacità di Mariella di mantenere un velo di mistero e riservatezza attorno a sé potrebbe sembrare enigmatica, ma per Lorenzo è una delle qualità che rendono la loro relazione così affascinante. È come un romanzo avvincente che continua a svelare nuovi capitoli, mantenendo vivo l’interesse e la passione.

In un mondo in cui molte relazioni possono diventare preda dell’abitudine e della noia, Lorenzo e Mariella ci ricordano che l’amore può crescere e prosperare quando c’è curiosità, attenzione e un impegno continuo a conoscere e apprezzare il partner. La loro storia è un inno alla bellezza dell’amore duraturo, un’ispirazione per tutti coloro che cercano la profondità e la comprensione in una relazione a lungo termine.

Mariella è anche la proprietaria del negozio in cui Lorenzo Remotti svolge il lavoro di calzolaio ed è mamma di Dante:

Io e la mia Mariella siamo riusciti a fonderci e a creare un qualcosa di meraviglioso che è nostro figlio Dante.

Lo stesso Vippone ha raccontato di aver provato per ben 8 anni ad avere un figlio senza riuscirci, nonostante nessuno dei due avesse dei problemi. Insieme alla moglie hanno scelto di ricorrere alla fecondazione assistita ed è nato Dante, la loro gioia più grande.