Chi è Marialuisa Jacobelli, la donna che conferma di avere una liaison con Francesco Totti

Marialuisa Jacobelli è diventata all’improvviso la donna del momento. Il motivo? Una paparazzata insieme a Francesco Totti e le parole della stessa donna che conferma al settimanale Gente un flirt in corso con l’ex calciatore ed ex marito di Ilary Blasi. Ma scopriamo chi è e cosa avrebbe detto al noto magazine.

Chi è Marialuisa Jacobelli: da tentatrice a volto di Sport Mediaset

Nota giornalista sportiva e conduttrice, Marialuisa Jacobelli sta facendo parlare di sé non solo per la sua carriera, ma per un presunto flirt con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Secondo il settimanale Gente, la 32enne avrebbe confermato di avere una liaison con l’ex calciatore, alimentando voci su un possibile allontanamento tra Totti e la sua attuale compagna Noemi Bocchi.

Marialuisa Jacobelli, classe 1992, è nata a Bergamo ed è figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2017 con Direttacalcio su Top Calcio 24, per poi passare a programmi sportivi più noti come Calcio&Mercato di Rai 2 e, infine, entrare a far parte del team di DAZN. La svolta arriva quando diventa uno dei volti principali di Sport Mediaset, conquistando un vasto pubblico anche sui social, dove vanta oltre 4 milioni di follower.

Nel 2020, la giornalista ha partecipato come tentatrice al programma Temptation Island, uno dei reality più seguiti di Canale 5. Un’esperienza che ha contribuito a darle ulteriore visibilità. Nella sua vita privata, tuttavia, non sono mancate le difficoltà: nel 2022, il suo ex fidanzato Francesco Angelini è stato arrestato e successivamente condannato a due anni e quattro mesi per stalking nei confronti della giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marialuisa Jacobelli (@marialuisajacobelli_)

Il presunto flirt con Francesco Totti

La presunta relazione tra Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti è recente e ha catturato l’attenzione dei media. Le immagini pubblicate da Gente li ritraggono insieme in momenti di complicità, alimentando i sospetti di una love story in corso. E’ stato Dagospia ad anticipare quanto si leggerà su Gente: