Manila Nazzaro definisce la sua mamma come una delle sue vere ancore di salvezza della sua vita. E, proprio per questo motivo, dopo quasi tre mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, finalmente potrà “riabbracciarla” per avere il giusto sostegno.

Chi è la mamma di Manila Nazzaro? Ecco la foto insieme

“Il mio anno difficile oggi ha messo un punto. Un capitolo difficile e doloroso arrivato al capolinea. Accanto a me poche persone che non mi hanno mai lasciato sola. I miei genitori e gli amici più stretti. Loro sono stati per l’ennesima volta la mia ancora di salvataggio”, aveva scritto Manila Nazzaro su Instagram nel 2017, facendo riferimento all’importanza della sua famiglia.

Quello sfogo, per l’esattezza, faceva anche riferimento all’ex marito Francesco Cozza, quando Manila, sposata dal 2005 al 2017, aveva scoperto che lui aveva una famiglia parallela.

Un terribile choc per la Nazzaro che ha potuto superare solamente grazie alla presenza dei suoi genitori nella sua vita. Questa sera, secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip, la concorrente avrà modo di ricevere il giusto supporto proprio dell’adorata mamma.

Ecco una FOTO che le ritrae insieme sui social.