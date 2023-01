La mamma di Luca Onestini è molto orgogliosa di lui e di Gianmarco, il fratello minore. Nonostante non ami molto apparire, la signora Carla continua ad essere molto vicina ad entrambi seguendo i loro percorsi in TV.

Chi è la mamma di Luca Onestini? La signora Carla è identica al figlio

La signora Carla quando era più giovane era estremamente somigliante al figlio maggiore e, in questo caso, lo sguardo non mente e parla chiaro. Eccovi, quindi, una foto per poterlo dimostrare.

Impossibile non notare la loro grandissima somiglianza così come il rapporto speciale che da sempre li lega.

La mamma di Luca Onestini, secondo le indiscrezioni della rete, non è stata troppo felice quando il figlio ha scelto Soleil Sorge durante il suo trono a Uomini e Donne.

Mamma Carla, infatti, preferiva Giulia Latini.

Soleil e Luca Onestini, dopo la scelta, sono andati avanti per qualche mese e poi hanno rotto la loro relazione dopo l’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip 3.

Proprio dopo la rottura con Soleil, mamma Carla e papà Massimo avevano deciso di fare una sorpresa a Luca entrando in Casa per sostenerlo in quel momento di difficoltà.

Mamma Carla, proprio di recente, è apparsa anche su Italia 1 durante La Pupa e il Secchione Show per fare una sorpresa a Gianmarco Onestini.