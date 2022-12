La mamma di Edoardo Donnamaria, la signora Chicca Bianco Crista, sembrerebbe non essere troppo d’accordo in merito alla relazione d’amore del figlio con Antonella Fiordelisi, influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

La mamma di Edoardo Donnamaria è preoccupata per la storia con Antonella Fiordelisi?

Recentemente è intervenuta durante Forum, il programma che vede il gieffino nel ruolo di assistente, per commentare il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella puntata trasmessa lo scorso 18 novembre, Barbara Palombelli ha salutato in studio Chicca Bianco Crista Donnamaria, la madre di Edoardo, attuale concorrente del GF Vip 7. “Alcune cose non mi fanno stare tranquilla” ha confessato chiamata in causa.

“Adolescenti” era il tema affrontato a Forum durante la puntata: “Noi genitori cosa possiamo permettere ai nostri figli e cosa dobbiamo vietare? Le trasgressioni vanno assecondate oppure frenate?”.

La mamma di Edoardo aveva anche precisato di essere serena per metà:

Sono tranquilla, preoccupata per altri versi ma sono tranquilla.

A cosa faceva riferimento quando ha detto “preoccupata per altri versi”? Per il popolo di Twitter farebbe riferimento alla sua relazione con Antonella Fiordelisi: “Perché è in una relazione tossica”, si legge sui social.

La signora aveva anche aggiunto:

Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. Io sono molto severa, mio marito meno. Sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare per quel che si può.

Secondo alcuni influencer che si occupano di gossip, i genitori di Edoardo sarebbero preoccupati per la relazione con Antonella e non apprevorebbero appieno questa storia: voi cosa ne pensate?

Per Edoardo sarà una puntata speciale: questa sera incontrerà una persona fondamentale nella sua vita, mamma Chicca! ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/bLl57DETG4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 10, 2022