Alberto De Pisis è molto legato alla sua famiglia. Il concorrente del Grande Fratello Vip, nonostante si sia raccontato poco, ha parlato del suo rapporto con la mamma, donna in carriera che gli ha dato estrema libertà.

Chi è la mamma di Alberto De Pisis? Donna in carriera: “Mi ha desiderato con tutto il suo cuore”

Se penso alla mia infanzia non c’è un ricordo particolarmente bello. Quando mia mamma andava via per lavoro oppure partiva per un weekend con il suo nuovo compagno per me era una disperazione. Fingevo dei mal di pancia da ricovero. Mia mamma è una donna speciale, mi ha desiderato con tutto il suo cuore. Ma non è la tipica mamma che ti aspetta a cena, perché ha sempre lavorato. Aveva la priorità della carriera. Avevo molta libertà ed è andata bene perché non ho mai avuto delle grandi perdizioni. Mi ha dato delle possibilità di prendere la mia vita in mano. Mi gestivo la mia vita. Quando ho compiuto 18 anni sono andato a vivere da solo. Lavoravo e studiavo insieme…

Dopo aver parlato della sua mamma, Alberto De Pisis ha raccontato pure la dolorosa esperienza con il tumore:

Ho fatto la chemioterapia per otto mesi. Sapevo di stare male ma non volevo affrontarla. Poi ho trovato il coraggio ed ho affrontato tutto da solo perché l’ho condivisa con tre persone: mia mamma, mio padre e due amici. E’ stata la mia arma di difesa per darmi forza e non cercare compassione. Avevo chiesto a mio padre e mio fratello di venirmi a trovare perché se non ce l’avessi fatta non avrei voluto avere rimpianti in questo senso.

A quanto pare il fratello di Alberto De Pisis non ha un buon rapporto con i suoi genitori.