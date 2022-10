Dopo l’ottimo esordio nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022, Alessandro Egger e Tove Villfor sono tornati sul palco dello show per una nuova emozionante esibizione. Prima però, spazio ai ricordi ed al passato del concorrente, soprattutto in riferimento al rapporto difficile con la madre.

Alessandro Egger ed il rapporto con la mamma: chi è

Nella vita del giovane Alessandro Egger, infatti, non ci sarebbe più spazio per sua madre ed a quanto pare non certo per sua volontà. Ecco cosa ha raccontato alle telecamere di Ballando con le Stelle:

Certe cose è meglio che rimangano lì, sono cose già affrontate e affrontate. Poi più parli di certe cose più gli dai importanza. A volte bisogna dimenticare e andare avanti. Non mi piace più parlare male di nessuno. Il rapporto con mia madre? Lo definirei quello che è, ovvero un rapporto che non esiste. Mia madre ha scelto di non fare parte della mia vita e io lo accetto, finalmente, perché non è una cosa che io volevo ovviamente.

Alessandro ha poi spiegato di essere andato via di casa giovanissimo:

Sono uscito di casa a diciassette anni senza chiedere niente alla mia famiglia. Sono stato accompagnato alla porta, mica volevo. Mi sono sentito intrappolato in una ragnatela e quando ne esci, esci distrutto, stravolto e devastato, strisciando per scappare più lontano possibile da questa storia.

Nonostante il forte dolore, però, non c’è rancore nel concorrente di Ballando con le Stelle, che ha deciso di voltare pagina ed andare avanti per la sua strada.

La mamma di Alessandro Egger, Cristina Vittoria Egger Bertotti, meglio nota come Gran Dama della Real Casa Savoia e molto conosciuta nel mondo del fashion e del lusso, aveva preso parte proprio con il figlio al programma Pechino Express nel 2017 con il team degli #Egger. Alla domanda di Tv, Sorrisi e Canzoni su ciò che si sarebbe aspettato da questa avventura, la donna aveva detto:

Il ricordo della complicità che si è creata con Alessandro nei momenti più difficili. Nessuno di noi Egger è mai stato sottoposto prima al gioco della sopravvivenza.

Una complicità che però, a quanto pare, è venuta meno negli anni.