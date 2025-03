Chi è Luisa Menditto, la mamma di Shaila Gatta torna al Grande Fratello

Come annunciato nel comunicato ufficiale con le anticipazioni della trentasettesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 6 marzo in prima serata su Canale 5, Luisa Menditto, madre di Shaila Gatta, farà nuovamente il suo ingresso nella Casa per una sorpresa destinata a lasciare il segno. Il comunicato recita: “Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti”.

La sorpresa di Luisa Menditto, mamma di Shaila Gatta al Grande Fratello 2025

L’ex velina di Striscia la Notizia ha recentemente chiuso, forse definitivamente, la sua relazione tormentata con Lorenzo Spolverato. Il loro rapporto, caratterizzato da continui tira e molla, sembra giunto al capolinea, ma l’indecisione della ballerina lascia aperti molti interrogativi. La giovane si trova di fronte a un bivio: ascoltare il cuore o affidarsi alla razionalità e voltare pagina?

Nei mesi scorsi, la madre di Shaila ha contribuito ad alimentare il dibattito intorno alla relazione, riportando alla figlia alcune voci circolate sul web che insinuavano una presunta omosessualità di Lorenzo. Questo ha portato a un confronto acceso tra Luisa e il ragazzo:

Non sei una brutta persona perché sei gay, se lo fossi. L’ho detto per il tuo atteggiamento irruento verso mia figlia. Ti arrabbi se lei si diverte, la lasci e poi torni a baciarla il giorno dopo. Non si tratta così una donna, specialmente una donna che si ama.

Lorenzo aveva risposto con fermezza:

Mi hai etichettato ascoltando voci esterne. Mi dispiace che tu non creda al mio amore per Shaila.

Chi è Luisa Menditto, mamma di Shaila

Luisa Menditto è una sarta ed è sposata con Cosimo Gatta, padre di Shaila. La coppia ha anche un’altra figlia, Jessica, mentre il nome di Shaila è stato scelto ispirandosi a Shaila Risolo, una delle storiche protagoniste di Non è la Rai.

Molto attiva sui social, Luisa Menditto possiede un account Instagram (@luisamenditto) seguito da oltre 4.600 follower. Attraverso i suoi post, condivide momenti di vita quotidiana, riflessioni e aggiornamenti sulla carriera e i successi della figlia Shaila.

Quali saranno le parole di Luisa a Shaila?

L’ingresso di Luisa Menditto nella Casa del Grande Fratello 2025 potrebbe segnare un momento cruciale per la figlia, alle prese con una crisi personale e sentimentale. Cosa avrà da dirle di così importante? Non resta che attendere la puntata per scoprire quali emozioni riserverà questo attesissimo incontro.