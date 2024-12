Chi è Luisa, la mamma di Shaila Gatta: lavoro e parole della figlia al Grande Fratello

Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, continua a far parlare di sé anche nella casa del Grande Fratello. Ma oltre il glamour dello showbiz, emergono storie di sofferenza che coinvolgono la sua famiglia e il burrascoso rapporto con l’ex fidanzato Alessandro Rizzo. Proprio durante una passata diretta, Shaila ha ricevuto la visita della madre Luisa, figura centrale nei momenti più difficili della sua vita.

Luisa, la mamma di Shaila Gatta torna al Grande Fratello

Nata in una famiglia modesta, Shaila ha dovuto lottare per inseguire il suo sogno di diventare ballerina. “Mio padre Cosimo non capiva come la danza potesse essere un lavoro” ha raccontato Shaila. Per anni, i due non si sono parlati, un silenzio rotto solo dal successo della ballerina. Oggi il rapporto è sereno, ma le cicatrici del passato restano.

La madre Luisa, sempre al suo fianco, ha contribuito a mantenere l’equilibrio familiare, lavorando instancabilmente per sostenere la figlia.

L’ingresso di Shaila nella casa del Grande Fratello ha riacceso vecchi rancori: il suo ex fidanzato Alessandro Rizzo l’ha accusata pubblicamente di cercare visibilità e di tradimenti passati. Un attacco che ha trovato pronta la replica della madre Luisa:

Mia figlia non ha mai fatto il nome del Signor Rizzo, ma sento il dovere di rispondere. Questa relazione è finita da oltre 10 anni e lui non ha mai smesso di ostacolare Shaila, anche professionalmente.

La donna ha anche rivelato il ruolo cruciale del coreografo Marco Garofalo, che aiutò Shaila a uscire da quella relazione tossica: “Gli saremo grati per sempre”.

Questa volta però, la madre di Shaila è pronta ad intervenire per parlare di un altro aspetto della vita della concorrente, ovvero il suo attuale rapporto con Lorenzo Spolverato.

Parlando della madre, nelle passate settimane, Shaila aveva ancora svelato:

Lei si accorge di tutto. Una volta stavo frequentando un ragazzo a Milano di cui non le avevo parlato e quando sono scesa a Napoli mi ha subito chiesto ‘chi è questo ragazzo?’. Quando le ho chiesto come faccia a capire tutto, mi ha risposto che mi ha portata in pancia per nove mesi.

Luisa, mamma di Shaila, per anni ha fatto la sarta in casa. Al momento del loro primo incontro, la ballerina aveva detto:

Mamma è il mio porta fortuna, il mio punto di riferimento.