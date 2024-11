Chi è Lucilla Agosti, concorrente de La Talpa: dove l’abbiamo vista, marito e figli

Lucilla Agosti, nata a Milano l’8 settembre 1978, è un volto noto della televisione italiana. Attrice, conduttrice e scrittrice, ha costruito una carriera ricca di esperienze nel mondo dello spettacolo. Ma oltre ai successi professionali, Lucilla è anche una donna di famiglia. È sposata con il marito Andrea Romiti, da cui ha avuto tre figli: Cleo, Diego e Alma, che rappresentano una parte fondamentale della sua vita. Dal 5 novembre è una concorrente de La Talpa.

Chi è Lucilla Agosti: nuova concorrente de La Talpa

Dopo aver studiato teatro e danza a Milano, Lucilla inizia la sua carriera nel 2000 come una delle prime DJ di All Music, rete televisiva dedicata alla musica. Diventa il volto di programmi come Azzurro, dove intervista artisti della musica italiana, dimostrando fin da subito il suo talento nel coinvolgere il pubblico.

La musica è stata un elemento ricorrente nel percorso di Lucilla. Nel 2008, raggiunge uno dei suoi traguardi più significativi, affiancando Elio e Le Storie Tese nel Dopofestival di Sanremo. La sua simpatia e spontaneità le permettono di instaurare un legame immediato con il pubblico, consolidando la sua immagine come conduttrice di programmi legati al mondo musicale.

Esperienze in TV e al cinema

Lucilla ha dimostrato le sue capacità attoriali partecipando a serie televisive di successo come Camera Cafè e Distretto di Polizia. È apparsa anche in film diretti da registi come Alessandro D’Alatri, Renzo Martinelli e Pappi Corsicato, ottenendo un’ampia approvazione critica e pubblico. La sua versatilità come attrice l’ha portata al prestigioso Festival di Venezia, un riconoscimento del suo impegno artistico.

Programmi recenti e scrittura

Nel 2023, Lucilla è impegnata nel programma Energie in viaggio su Rete4, insieme a Massimiliano Rosolino ed Enrico Bertolino. Il programma esplora la transizione energetica in Italia, un tema di grande attualità. Parallelamente, Lucilla è voce della radio, dove conduce Cari Amici di R101 ogni giorno dalle 12 alle 14, una fascia oraria seguita da moltissimi ascoltatori. Attraverso le sue interviste radiofoniche, ha creato un ponte con il pubblico del Festival di Sanremo 2024 e altri eventi musicali di rilievo.

Lucilla non si ferma alla carriera televisiva e radiofonica. Nel 2021 pubblica il suo primo romanzo, Se esplodi fallo piano, edito da Mondadori. Questo libro offre uno spaccato del suo lato più intimo e creativo, permettendo ai fan di conoscerla anche sotto una nuova luce.