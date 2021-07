Luciano Punzo è uno dei single di Temptation Island che sta cercando di far cadere tra le sue braccia Manuela, la fidanzata di Stefano. Per via delle sue frasi fatte, il tentatore ha conquistato i fan del docu-reality di stampo sociologico.

Chi è Luciano Punzo: il single dalle frasi fatte di Temptation Island

Chi è Luciano Punzo? Classe 1994, originario di Napoli ma ha sempre vissuto a San Giorgio a Cremano, nella provincia.

Fa il modello sognando un giorno di diventare attore. Grazie alla sua bellezza, nel 2017 ha conquistato il titolo di “Mister Italia”.

Nel 2020 ha partecipato con Gennaro Lillio (“I Guaglioni”) a Pechino Express: “Per me il viaggio significa stare in compagnia e mettersi alla prova”, aveva confidato poco prima di partire.

Ha realizzato molte campagne fotografiche, ma lavora anche come operatore antincendio in autostrada e ha frequentato l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma.

In TV è comparso pure in alcune puntate di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

Il suo profilo su Instagram è @lucianopunzo_.

Le frasi fatte che conquistano il web

“Che significato ha per te l’alba”, “Dov’eri stata in tutto questo tempo?”, “Lo sai che un girasole non piange?”, queste le frasi cult che ieri Luciano ci ha regalato durante la terza puntata di Temptation Island.

Ne potevano fare a meno?