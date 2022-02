Giovanni Truppi è uno dei cantautori più raffinati del nostro Paese. Per quale motivo ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2022? “Mi sembra un’ottima opportunità per far conoscere il mio lavoro e un palco a cui come musicista sono legato”, ha svelato intervistato da FanPage.

Chi è Lucia della canzone di Giovanni Truppi? Svelata l’identità

Il cantautore ha deciso di mettersi in discussione senza risparmiarsi: “Credo che questa canzone abbia le spalle abbastanza larghe per sostenere questa cosa, mi sembra che mi racconti bene: è una canzone che per me è emozionante, sanremese ma allo stesso tempo è una canzone mia”.

Ma chi è la Lucia della canzone che porta a Sanremo 2022? E’ il nome della figlia e, in merito spiega:

La vedo una canzone in connessione con le cose che ho scritto e sicuramente è legata all’avanzamento della mia età, ma in senso buono, faccio esperienze e mi incuriosiscono cose diverse e nuove. Lucia è mia figlia ma non è una cosa che mi va di sbandierare anche se è nel titolo quindi in qualche modo sbandiero, ho fatto coming out.

Chi è il cantautore?