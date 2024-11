Chi è Luca Favilla, a Ballando con le Stelle con Federica Nargi: è fidanzato? Tutte le curiosità sul ballerino

Luca Favilla è uno dei maestri del programma televisivo Ballando con le Stelle. Nell’edizione 2024 dello show condotto da Milly Carlucci, Luca ballerà in coppia con Federica Nargi. Scopriamo le curiosità ed i dettagli su carriera e vita privata del noto ballerino professionista della trasmissione del sabato sera di Rai1.

Luca Favilla, chi è il maestro di Ballando con le Stelle 2024

Luca Favilla è nato il 22 aprile 1995 a Roma. Fin da giovane, ha mostrato una grande passione per la danza, iniziando a ballare all’età di 9 anni. Ha studiato diverse discipline di danza, tra cui danza classica, contemporanea e ballo da sala. La sua carriera è decollata rapidamente, portandolo a partecipare a competizioni nazionali e internazionali.

Nel 2018, Luca è stato chiamato a far parte del cast dei maestri di danza del programma Ballando con le Stelle. Da allora, ha partecipato a diverse edizioni del programma, ballando con partner come Cristina Ich (2018), Manuela Arcuri (2019) e Sara Croce (2023).

Oltre alla sua carriera televisiva, Luca è anche direttore artistico dell’ASD Go Dance insieme a Camilla Mola.

La vita privata di Luca Favilla è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica per via delle sue relazioni vere o presunte tali. Nonostante la sua popolarità, Luca preferisce mantenere un basso profilo riguardo alla sua vita sentimentale. In passato, si è vociferato di una relazione con la collega Benedetta Orlandini, ma la notizia è stata smentita.

Pare sia stata infondata anche la presunta conoscenza con Cristina Ich. Nel 2019, Luca ha confermato la sua relazione con Lidia Schillaci, cantante e corista proprio all’interno del programma di Rai1, storia poi terminata. Attualmente, sembra essere single.