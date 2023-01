Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style, dopo aver confermato la fine della storia d’amore con l’hair stylist, ha ritrovato la serenità tra le braccia del nuovo fidanzato Vincent Arena.

Chi è Letizia Porcu, ex moglie di Federico Fashion Style si è fidanzata

La ex moglie di Federico Lauri ha condiviso qualche giorno fa, un selfie in compagnia di Vincent Arena, confermando la loro nascente relazione d’amore dopo la fine con il celebre parrucchiere delle dive.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati lo scorso ottobre dopo 17 anni di vita insieme ed una figlia.

Secondo le prime voci del gossip, la rottura sarebbe avvenuta per colpa della doppia vita di lui.

Chi è Vincent Arena?

Il nome di Vincent Arena è particolarmente conosciuto nell’ambito della musicale internazionale. Noto come dj, produttore e pure compositore, su Instagram ha anche un nutrito seguito di 130mila seguaci.

Lavora come produttore musicale anche per case importanti come Marvel e Disney. Tra le ultime fortunate collaborazioni c’è quella con Alessandro Basciano e Ginevra Lamborghini con il suo brano “I see you”.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, parlando del suo lavoro (apprezzato molto anche all’estero) ha affermato:

Vuol dire essere riuscito a esprimermi, perché il pubblico ha apprezzato quello che finora ho creato e per me è il risultato più importante. Io punto a creare sempre buona musica, sia che abbia successo che non lo abbia. Per me la qualità viene prima dei numeri. Sono contento perché ci sono persone che mi ascoltano volentieri e che “si rispecchiano” in quello che faccio.