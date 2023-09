Letizia Petris è una concorrente NIP del Grande Fratello 2023: chi è? Nonostante si tratti di un volto “sconosciuto” ai più, la giovane vanta su Instagram un discreto seguito di 15mila follower.

Chi è Letizia Petris, concorrente NIP del Grande Fratello

Letizia Petris è una nuova concorrente NIP del Grande Fratello in partenza dal prossimo lunedì 11 settembre con la sua nuova stagione: cosa sappiamo di lei? Scopriamo tutto quello che abbiamo scoperto.

Letizia ha 24 anni, vive a Riccione, lavora come fotografa ed è laureata in comunicazione digitale.

Ecco alcune foto di Letizia e il suo profilo di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🦋 LetiPetris 🦋 (@letipetris_)

Lavoro, età e informazioni (Fonte: TV Sorrisi e Canzoni)

Professione: fotografa.

Nata a: Cesena l’8/6/1999.

Vive a: Coriano (RN).

Perché ha deciso di partecipare?

«Perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita».

L’oggetto che più le mancherà?

«Il mio orsacchiotto di peluche».

Un suo difetto e un suo pregio?

«Un difetto è che sono molto permalosa. Un pregio è che credo molto nei sentimenti».