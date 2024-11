Chi è La Talpa? Spunta il nuovo indizio che cambia tutto! Ecco il sospettato

A poche ore dalla terza puntata del reality show La Talpa, condotto da Diletta Leotta, un nuovo indizio svelato dalla produzione ha riacceso le speculazioni dei fan. La missione è chiara: scoprire chi, tra i concorrenti, sia il sabotatore segreto. E ora, il mistero si infittisce.

Chi è La Talpa, nuovo indizio: cosa significa “armistizio”?

Dopo il primo sospetto legato a un tatuaggio riconducibile a Elisa Di Francisca, l’ultimo indizio, diffuso attraverso una telefonata anonima, suggerisce la parola chiave “armistizio”. La frase, mostrata in una clip di La Talpa Detection su Mediaset Infinity, recitava: “La Talpa vi propone un armistizio”.

I fan hanno rapidamente associato questo termine a Lucilla Agosti, conduttrice radiofonica di R101, che sul sito ufficiale della radio si descrive così: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi”. Questo dettaglio ha fatto crescere i sospetti su di lei come possibile sabotatrice.

Lucilla non è l’unica sotto i riflettori. Elisa Di Francisca resta una delle sospettate principali per la sua professione di poliziotta, che la lega al concetto di “armi”. Anche Alessandro Egger e Orian Ichaki sono entrati nella rosa dei sospetti. Egger, originario di Belgrado, città dell’armistizio del 1918, potrebbe essere collegato all’indizio storico. Ichaki, invece, potrebbe essere legata alla parola per il suo passato militare in Israele.

Nonostante le teorie, nessuna prova definitiva è ancora emersa. La prossima puntata promette di svelare nuovi dettagli e, forse, ribaltare le ipotesi esistenti.