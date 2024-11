Chi è La Talpa dopo la seconda puntata? I sospetti sul “traditore”, tutti gli indizi

La seconda puntata de La Talpa 2024 ha messo alla prova i concorrenti con sfide estreme: il ponte tibetano, il carro da trainare e la scalata di una montagna. Tra prove superate e penalità subite, il gioco si infittisce, e nuovi indizi alimentano i sospetti. Elisa Di Francisca è ora al centro dell’attenzione, con molti che la indicano come possibile Talpa per via del suo tatuaggio.

Gli indizi su La Talpa: chi è

Diversi dettagli emersi durante le puntate fanno sospettare di Elisa Di Francisca. Gli amici di Biccy.it hanno messo insieme i principali, ecco quali:

La lentezza nella prova delle corde: nonostante le sue abilità sportive, è sembrata stranamente impacciata.

Un tatuaggio sospetto: un simbolo sul suo piede richiama il logo ufficiale del programma, un dettaglio che non è passato inosservato.

L’indizio “LA AMATE” : molti fan hanno interpretato questa scritta come “LAMATE”, un termine legato alla scherma, disciplina in cui Elisa eccelle.

Gli altri concorrenti sotto osservazione

Oltre a Elisa, anche altri concorrenti hanno mostrato comportamenti sospetti:

Marina La Rosa: manipolatrice dichiarata dal gruppo e autrice di mosse strategiche, come rallentare le prove e influenzare altri partecipanti.

Orian Ichaki: si è rifiutata di eseguire la prova della torcia umana, adducendo un improvviso malessere fisico.

Alessandro Egger: ha azzerato il montepremi del gruppo pur di tornare in gara, sollevando numerosi dubbi.

Marco Melandri eliminato: la Talpa non è lui

Con l’eliminazione di Marco Melandri, si restringe il cerchio dei sospettati. La competizione si fa sempre più serrata, e i prossimi appuntamenti promettono ulteriori rivelazioni. Ed ovviamente sospetti sul “traditore”.