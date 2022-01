Tempo di sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip. Manuel avrà il piacere di ritrovare Kevin Bortuzzo, suo fratello minore che sta seguendo le sue orme nel mondo del nuoto.

Chi è Kevin Bortuzzo? Il fratello di Manuel al GF Vip

Kevin Bortuzzo si era già fatto notare dal popolo dei social durante le prime battute del GF Vip quando ha visto Manuel in piedi in Casa sostenuto dall’amico fidato Aldo Montano.

Su Instagram il fratello di Bortuzzo aveva voluto commentare la scena soffermandosi sulla bella amicizia che coinvolge Manuel e Montano:

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non esserti da guida. Cammina al mio fianco, ed insieme troveremo la via”. Aldo e Manuel? E’ tutto qui!

Stasera il ragazzo è pronto per fare la sorpresa a Manuel ad un passo dal suo ritiro ufficiale dalla Casa più spiata d’Italia.

Di Kevin non si conosce molto ma, come dichiarato da Franco Bortuzzo, ha fatto la controfigura in tutte le scene di nuoto del film sulla vita di suo fratello Manuel:

Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli.