Jessica è la sorella di Nikita Pelizon. Come ben sapete, la concorrente del Grande Fratello Vip ha un rapporto molto traviato con i suoi genitori ma, probabilmente, è molto legata alla maggiore di casa.

Jessica Pelizon, condividendo un messaggio sul profilo Instagram di Nikita, ha attaccato Valerio Tremiterra, la frequentazione della concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo la condivisione del filmato che li mostra insieme (pubblicato dall’account Instagram di Chi Magazine), Jessica ha aggiunto:

Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane sia definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra l’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso.

Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando.